В Челябинской области выросла смертность

За 9 месяцев умерло больше 40 тысяч жителей региона (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смертность в Челябинской области с начала года по сентябрь 2021 года выросла на 12,2%. Как сообщает Челябинскстат, количество умерших за девять месяцев составило 40 тысяч 840 человек.

«За 9 месяцев в регионе погибли 40 тысяч 840 человек. Смертность в регионе выросла на 12,2%. Число умерших за январь—сентябрь 2021 года превысило число родившихся в этом периоде на 15 тысяч 664 человека (соответственно за аналогичный период 2020 года — на 11 тысяч 605 человек)», — следует из данных государственной статистики.

Кроме того, в 2021 году в регионе зарегистрировано 17 тысяч 487 супружеских пар — на 23,9% больше, чем за январь—сентябрь 2020 года и 13 тысяч 959 случаев разводов (на 24,3%). Также наблюдается миграционный прирост за счет жителей стран СНГ (1 082 человека).

Ранее Челябинскстат заявил о подорожании продуктов. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц по области в конце сентября 2021 года составила 4756,87 рубля на одного человека. Продовольственная корзина подорожала на 8,9%.