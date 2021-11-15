Сбербанк третий раз за год поднял ставки по ипотеке

Процентная ставка по ипотеке на новостройки выросла до 8,8% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк в третий раз за год повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Теперь они составляют 8,8% и 9,1% соответственно. При этом банк снизил ставку по семейной ипотеке — при оформлении сделки в электронном виде она составит 4,7%.

«Ипотека на новостройки. Процентная ставка 8,8%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Такая ставка доступна зарплатным клиентам банка при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости недвижимости. Если он будет менее пятой части от цены новостройки, то ставка вырастет до 9,3%. Если заемщик не является зарплатным клиентом Сбербанка, то она вновь увеличится — до 9,8%.

При этом банки снизил ставку по льготной ипотеке для семей с детьми. При первоначальном взносе от 20% и оформлении сделки в электронном виде она составит 4,7%. Если семья решит взять ипотеку по программе субсидирования от застройщика, то ставка снизится до 0,1%.

По программе ипотеки с господдержкой займ могут получить семьи, где ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также на низкую процентную ставку могут рассчитывать родители ребенка-инвалида, который родился не позднее 31 декабря 2022 года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что многие россияне могут купить собственное жилье только в ипотеку. По его словам, доступность недвижимости сохраняется благодаря широкому спектру программ с господдержкой, передает RT. Греф отметил, что спрос на ипотеку в России останется стабильно высоким. Так, в 2021 году Сбербанк выдал жилищных кредитов на два триллиона рублей больше, чем за девять месяцев прошлого года.