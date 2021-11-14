За продуктами в «ОКЕЙ» пускают без исключений, а вот пройти в другие магазины на территории гипермаркета можно только с кодом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Гипермаркет «О’КЕЙ», расположенный на улице Широтной в Тюмени, установил заградительные ленты для передвижения посетителей с QR-кодами и без них. Видео из торгового центра появилось в социальных сетях.

«Вот такой загон. Вакцинированные могут заходить в бутики, а здесь люди второго сорта ходят», — так оценила ситуацию автор видео, размещенного в канале «ЧС Тюмень» в Telegram.

В ролике съемка ведется в гипермаркете «О’КЕЙ» на улице Широтной. В торговом центре установили ограждения в виде лент, чтобы посетители без QR-кодов не могли пройти никуда, кроме самого магазина продуктов.

Лента при этом не мешает гражданам ходить рядом с друг другом, а для прохода внутрь здания клиенты все равно пользуются одним входом, стоят в одной очереди. Руководство гипермаркета пояснило URA.RU с чем связаны такие спорные ограничения. «Наша задача разделить потоки посетителей. За продуктами пока разрешен доступ без QR-кода. В арендуемые же площади, непродовольственные, мы не имеем права пускать без QR-кодов, согласно постановлению губернатора Тюменской области. В нем не конкретизировано, как это должно быть организованно, но мы должны и действуем в рамках закона», — рассказала URA.RU операционный директор гипермаркета «О’КЕЙ» Марина Янушкевич.

В разговоре с URA.RU она также отметила, что сеть уже почувствовала на себе последствия введенных ограничений. Они выразились в существенном снижении трафика и падении выручки, особенно в тех точках, где «О’КЕЙ» располагается не на собственной территории, к примеру, в ТРЦ «Остров».