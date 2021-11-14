Школьница из ХМАО отправится в колонию за торговлю наркотиками

Подельница наркоторговки также задержана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьница из Ханты-Мансийска отправлена в воспитательную колонию за попытку продать не менее 19 граммов мефедрона. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета по ХМАО.

«Следствием и судом установлено, что подсудимая с целью получения дополнительного дохода, с марта по июль 2021 года приобрела через сеть Интернет синтетическое наркотическое средство общей массой не менее 19 грамм для дальнейшего сбыта. 17 июля 2021 года злоумышленница задержана во время размещения свертков с наркотиком в тайниках на территории Ханты-Мансийска. При личном досмотре у подсудимой обнаружено и изъято 18 свертков, приготовленных для сбыта. Впоследствии при проведении следственных действий в тайниках обнаружено еще 2 свертка с наркотическим веществом», — рассказали URA.RU в СУ СК РФ по ХМАО.

В прокуратуре ХМАО добавили, что девушка действовала в составе группы лиц по предварительному сговору и распространяла мефедрон, однако довести преступный умысел до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. Суд, с учетом смягчающих обстоятельств, а также личности подсудимой, назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также в прокуратуре сообщили, что в адрес школы, где училась девушка, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Администрацией школы все требования выполнены.

Ранее URA.RU сообщало, что подельница осужденной наркоторговки также задержана. Обе они учились в одном классе, но решение суда относительно второй участницы ОПГ пока не вынесено.