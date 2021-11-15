Польша хочет исключить РФ и Беларусь из международных организаций

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Беларусь из международных организаций. Также предложено запретить участие стран в спортивных состязаниях.
«Я бы рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — передает слова польского вице-премьера информационное агентство ТАСС. Заявление было сделано на фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе. Глиньский считает, что с помощью этих мер нужно осуществить давление на руководство России и Беларусь для разрешения кризисной ситуации.
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису. Она считает, что властям РФ необходимо надавить на Беларусь для разрешения ситуации. По заявлению Трасс, конфликт на границе является «тщательно продуманным», а власти Беларуси используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона.
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