Польша хочет исключить РФ и Беларусь из международных организаций

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Исключение РФ и Беларуси из международных организаций поможет решить миграционный кризис, считает польский вице-премьер Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил с инициативой исключить Россию и Беларусь из международных организаций. Также предложено запретить участие стран в спортивных состязаниях.

«Я бы рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — передает слова польского вице-премьера информационное агентство ТАСС. Заявление было сделано на фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе. Глиньский считает, что с помощью этих мер нужно осуществить давление на руководство России и Беларусь для разрешения кризисной ситуации.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису. Она считает, что властям РФ необходимо надавить на Беларусь для разрешения ситуации. По заявлению Трасс, конфликт на границе является «тщательно продуманным», а власти Беларуси используют «отчаявшихся мигрантов в качестве пешек» для дестабилизации региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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