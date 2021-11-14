Модель plus-size из Екатеринбурга обвинили в краже

Девушка участвует в различных модных показах, рекламируя вещи для женщин с пышными формами Фото из архива Евгении Клементьевой

Модель из Екатеринбурга (Свердловская область), которая работает в сегменте plus-size (одежда больших размеров — прим. ред.) бывший работодатель обвинил в незаконном проникновении с целью кражи имущества агентства. Об этом URA.RU рассказала лауреат всероссийской премии «Топ 100 самых красивых женщин УРФО» Евгения Клементьева.

«В 2020 году я устроилась работать в агентство T`ModelSchool помощником директора. Трудоустройство было в неофициальной форме. Между мной и работодателем была устная договоренность о заработной плате в размере 25 000 рублей. Наниматель перестал выплачивать зарплату с марта, и я решила уволиться. Я полагала, что директор выплатит всю зарплату, но ошиблась. Пришлось идти в суд. На суде директор агентства заявила, что я приходила в агентство после увольнения, чтобы обворовать их», — посетовала Клементьева.

По словам девушки, ей пришлось доказывать, что ее посещение не было связано с воровством. «Я приходила в агентство, не отрицаю и не отрицала. Единственной целью моего прихода было вернуть пропуск, который мне выдавали при трудоустройстве, но мой бывший работодатель придумал сказочную историю, по которой меня обвинила в незаконном проникновении с целью ограбления», — отметила горожанка.

«Вся надежда моего бывшего директора была на то, что я не смогу доказать обратное. Однако у меня сохранились все переписки, звонки. Всю информацию я предоставила в суд. После долгих судебных разбирательств суд встал на мою сторону и обязал выплатить мне всю зарплату, а также моральный вред. Казалось бы, все суды выиграны, можно радоваться, но нет. Теперь буду ждать выплат и есть такое ощущение, что ждать буду долго. И придется снова идти в суд», — сказала девушка.

Редакция URA.RU пыталась связаться с директором агентства T`ModelSchool, но на звонок корреспондента никто не ответил, так как номер был недоступен. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская модель Дарья Клюкина сыграла в сериале «Улица» на телеканале «ТНТ». Клюкина была одной из 25 претенденток на сердце Ильи Глинникова (сериал «Интерны») в шоу «Холостяк», но покинула проект по собственному желанию.