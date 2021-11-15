Кремль: санкции против Беларуси не повлияют на транзит газа из РФ

Западные санкции в отношении Минска не повлияют на транзит российского газа по белорусской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уверил, что президент Беларуси Александр Лукашенко как глава суверенного государства не будет принимать решение, руководствуясь эмоциями.
«Напомню слова [президента РФ Владимира] Путина, что Беларусь — суверенное государство. Он не допускает возможность эмоциональных решений со стороны Лукашенко. Путин выразил уверенность, что это не повлияет на транзит газа и выполнение РФ обязательств перед получателями в Европе», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.
Пресс-секретарь отметил, что Лукашенко и Путин постоянно обмениваются информацией. Песков добавил, что если президент Беларуси остановит транзит газа по территории своей страны, Россия все равно не остановит прокачку топлива по данному маршруту.
Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, если Запад закроет границы с Беларусью. Глава государства также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения санкцией Евросоюзом. Европа до этого обвинила Беларусь в наплыве нелегальных мигрантов через ее границу с Польшей. В частности, на Западе не исключили введения ограничений в отношении аэропорта Минска и сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, с помощью которой беженцы попадают в Беларусь, передает «Национальная служба новостей».
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