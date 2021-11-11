Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа

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Лукашенко хочет закрыть газопровод Фото:

Если границы с с Белоруссией будут закрыты, газопровод Ямал — Европа на территории этой страны будет также закрыт. Такое заявление сделал президент Беларусь Александр Лукашенко.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?», — цитирует Лукашенко белорусское агентство «Белта».

Белорусский лидер также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения Евросоюзом санкций. Он порекомендовал лидерам соседских стран «думать, прежде чем говорить».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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