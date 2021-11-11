Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа

Если границы с с Белоруссией будут закрыты, газопровод Ямал — Европа на территории этой страны будет также закрыт. Такое заявление сделал президент Беларусь Александр Лукашенко.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?», — цитирует Лукашенко белорусское агентство «Белта».
Белорусский лидер также подчеркнул, что Минск готов пойти на серьезные меры в случае расширения Евросоюзом санкций. Он порекомендовал лидерам соседских стран «думать, прежде чем говорить».
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