14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Перми умер бывший глава УКГБ по Ферганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, гвоздики, цветы в руке
Генералу КГБ Нинелю Лескову было 89 лет Фото:

В Перми скончался генерал-майор КГБ в отставке Нинель Лесков. Ему было 89 лет, сообщают в пермском крайкоме КПРФ.

«9 ноября ушел из жизни Лесков Нинель Георгиевич 1931 года рождения, генерал-майор КГБ, 65 лет состоявший в КПСС — КПРФ», — говорится на сайте партии. Коллеги Лескова по КПРФ выражают соболезнования родным и близким генерала.

Лесков до переезда в Пермь служил в органах госбезопасности. С 1982 по 1989 годы он возглавлял управление КГБ по Ферганской области Узбекской ССР. Его уволили после событий, известных как «Ферганские погромы». Тогда уличная драка между узбеками и месхетинскими турками переросла в беспорядки, которые продолжались несколько дней. Погибли более ста человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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