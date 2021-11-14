В Перми умер бывший глава УКГБ по Ферганской области

Генералу КГБ Нинелю Лескову было 89 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми скончался генерал-майор КГБ в отставке Нинель Лесков. Ему было 89 лет, сообщают в пермском крайкоме КПРФ.

«9 ноября ушел из жизни Лесков Нинель Георгиевич 1931 года рождения, генерал-майор КГБ, 65 лет состоявший в КПСС — КПРФ», — говорится на сайте партии. Коллеги Лескова по КПРФ выражают соболезнования родным и близким генерала.

Лесков до переезда в Пермь служил в органах госбезопасности. С 1982 по 1989 годы он возглавлял управление КГБ по Ферганской области Узбекской ССР. Его уволили после событий, известных как «Ферганские погромы». Тогда уличная драка между узбеками и месхетинскими турками переросла в беспорядки, которые продолжались несколько дней. Погибли более ста человек.