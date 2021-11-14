14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Мигрантов в ЯНАО ждут дополнительные проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний призыв на областном сборном пункте
С 29 декабря все иностранцы должны пройти дактилоскопическую регистрацию Фото:

С конца декабря на Ямале будут дактилоскопировать всех иностранцев. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по ЯНАО, непрохождение процедуры сократит сроки пребывания в регионе.

«Вниманию иностранных граждан! С 29 декабря 2021 года вы подлежите обязательной дактилоскопической регистрации», — говорится в объявлении на сайте силового ведомства. Непрохождение дактилоскопии в установленные сроки повлечет за собой сокращение время пребывания в регионе.

В течение 30 дней граждане, прибывшие с целью осуществления трудовой деятельности, должны пройти процедуру дактилоскопии. Если иностранец прибыл в регион с иными целями, на срок свыше 90 дней, то зарегистрировать свои биометрические персональные данные должен в течение 90 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в России нелегально находится почти миллион мигрантов. В МВД приняли решение, что все приезжие в страну иностранцы должны будут проходить обязательную дактилоскопию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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