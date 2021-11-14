Мигрантов в ЯНАО ждут дополнительные проверки

С 29 декабря все иностранцы должны пройти дактилоскопическую регистрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С конца декабря на Ямале будут дактилоскопировать всех иностранцев. Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по ЯНАО, непрохождение процедуры сократит сроки пребывания в регионе.

«Вниманию иностранных граждан! С 29 декабря 2021 года вы подлежите обязательной дактилоскопической регистрации», — говорится в объявлении на сайте силового ведомства. Непрохождение дактилоскопии в установленные сроки повлечет за собой сокращение время пребывания в регионе.

В течение 30 дней граждане, прибывшие с целью осуществления трудовой деятельности, должны пройти процедуру дактилоскопии. Если иностранец прибыл в регион с иными целями, на срок свыше 90 дней, то зарегистрировать свои биометрические персональные данные должен в течение 90 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в России нелегально находится почти миллион мигрантов. В МВД приняли решение, что все приезжие в страну иностранцы должны будут проходить обязательную дактилоскопию.