Вахтовик потерял контакты родных и не мог с ними связаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО вахтовик из Казахстана не смог связаться с родственниками из-за потери их контактов. На его поиски в Надым приехал брат, после чего обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

«Установив сведения о работодателе, сотрудник отдела уголовного розыска связался по телефону с гражданином Казахстана, который в ходе беседы пояснил, что утерял контакты родных, ввиду чего не имел возможности позвонить на родину. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — говорится на сайте ведомства.

Заявление о пропаже было написано 8 ноября, после чего силовики установили где он работает и его контакты. Родственник вахтовика поблагодарил полицейских за помощь. «Благодаря вашей помощи брат нашелся. Долгой жизни всем сотрудникам Надымского района, здоровья, счастья!» — приводит слова родственника вахтовика пресс-служба УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что это не первый случай бесследного исчезновения иностранных вахтовиков в регионе. Так в мае этого года в Пуровском районе пропал житель украинского города Житомир. По версии полиции он может находиться на территории Тюменской или Свердловской областей. Или в мае 2020 года был найден скелет, предположительно принадлежавший вахтовику из Волгограда Сергею Теплоухову, который пропал в декабре 2019 года.