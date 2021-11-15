Россия до Нового года не поможет Украине с газом

Компания «Газпром» не приобрела дополнительные мощности для поставки газа в Европу через Украину и Польшу на декабрь. Информация об этом размещена на платформах RBP и GSA Platform.
«Оператор ГТС Украины» выставил на аукцион транзитные мощности в объеме до 15 миллионов кубометров в сутки через газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка». По завершению торгов лоты не были приобретены. Об этом сообщает ТАСС.
Между «Газпромом» и украинскими газовыми предприятиями было заключен долгосрочный контракт на 40 миллиардов кубометров природного газа, в рамках которого и проходили торги. Оказались невостребованными и мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу. По данным GSA Platform, на аукционе были предложили объемы в 89 млн кубометров в сутки. Ранее нефтегазовый гигант проигнорировал предложения о приобретении дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину в октябре и ноябре, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I—III кварталах 2022 года.
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