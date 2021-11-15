Бизнесмены в Кургане требуют ввести QR-коды во всех магазинах

Курганский бизнес заявил о дискриминации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели из сферы торговли в Курганской области возмущены, что проверять QR-коды должны только в торговых и торгово-развлекательных центрах. В связи с этим поток покупателей там резко упал, остальных же магазинов эти антиковидные ограничения не коснулись. О требовании ввести во всех точках торговли QR-коды либо отменить их совсем URA.RU рассказали представители сферы торговли.

«Мы требуем создания равных условий для бизнеса. Почему жесткие ограничения касаются только ТЦ и ТРЦ? В небольших магазинах, куда люди отправляются за покупками, напротив, получается большая концентрация людей. Там не обустроена система вентиляции, шанс заразиться коронавирусом возрастает», — пояснили предприниматели свою позицию.

Они отметили, что власти установили антиковидные ограничения не для всех крупных объектов торговли. Например, Центральный рынок продолжает работать в обычном режиме. «Чем рынок отличается от ТЦ? Такие же площади. Но их ограничения не касаются, как и еще одной крупной местной торговой сети. Такая дискриминация, получается, выгодна определенной группе бизнеса. Это неправильно. Все должны оказаться в равных условиях», — считают предприниматели.

Бизнес также просит разрешить проверять коды в месте оказание услуги, то есть на кассах, потому что найти дополнительный персонал сложно. А в сами ТЦ — сделать вход свободным. «И арендаторы получат своего покупателя, и развлекаловка останется для привитых или переболевших, то есть свободной от ковида. А там уже проверки масок, перчаток, журналов у арендаторов со стороны контрольных органов сделают свое дело», — поделились мнением представители торговли.

В пресс-службу правительства Курганской области направлен запрос по поводу решений оперштаба по антиковидным ограничениям. На момент публикации ответ не поступил.