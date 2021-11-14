Украинец просит челябинского губернатора помочь с гражданством РФ

Мужчина боится депортации на Украину Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Челябинской области гражданин Украины попросил помощи у губернатора Алексея Текслера в оформлении российского гражданства. Свою просьбу он опубликовал в социальных сетях. Мужчина сообщил, что боится депортации на Украину.

«Я подготовил все документы для получения российского гражданства, но программа „Соотечественники“ закрылась. Позже у меня украли паспорт гражданина Украины. На данный момент прошел суд по поводу того, что я нахожусь в стране без документов. Меня хотят депортировать в Украину. А если бы не украли паспорт, то у меня было бы еще два года временного проживания», — написал Алексей В. в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Мужчина сообщил URA.RU, что является уроженцем города Сатка (Челябинская область), где живут его родители. В консульстве Украины в Екатеринбурге ему сказали предоставить бумаги на получение нового паспорта. Однако на восстановление украинского паспорта уйдет больше трех месяцев. Суд дал всего два.

В постановлении Саткинского городского суда говорится, что в судебном заседании мужчина вину не отрицал. Пояснил, что согласен с протоколом об административном правонарушении, просил не выдворять его за пределы Российской Федерации, поскольку на ее территории проживает его отец, кроме того, на территории Украины ведутся боевые действия.

«Программа „Соотечественники“ продолжает действовать. В этом году, несмотря на ковидные ограничения, в область прибыло 5 тысяч 100 человек. Прибывшие получают поддержку, как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны главного управления по труду и занятости в регионе», — сообщил URA.RU начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

URA.RU обратилось к уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко и предоставило данные на мужчину. Омбудсмен сказала, что ее представители с ним свяжутся.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил оформлять гражданство жителям Украины в упрощенном порядке. По его словам, такой порядок необходимо сделать для украинцев, которые чувствуют связь с Россией.