14 ноября 2021

Свердловский живодер избил собаку бейсбольной битой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Жители города уже записали заявление в полицию из-за избиения собаки Фото:

Жители Новоуральска (Свердловская область) сняли видео, на котором мужчина избивает собаку бейсбольной битой. Случай произошел рядом с домом по улице Максима Горького. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатеринбург №1».

«В Новоуральске неадекват избил собаку бейсбольной битой. Инцидент произошел возле дома №10 на улице Максима Горького. Местные написали заявление в полицию на живодера», — говорится в сообщении telegram-канала.

Подписчики «Екатеринбург №1» требуют суда над мужчиной. «Заявление на этого урода уже написано», — написала Наталья. Другая подписчица тоже негодует. «Что за зверье поганое?» — посетовала Ирина. «Яйца ему дверью зажать и газ в пол, чтобы такие не плодились», — написал Евгений. Редакция URA.RU обратилась за комментарием. В УВД по Новоуральскому городскому округу на звонок корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что полиция Алапаевска задержала подозреваемого в расстреле собаки в упор. Инцидент со стрельбой произошел на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом по бездомной собаке. После происшествия в социальных сетях появилось видео с расстрелом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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