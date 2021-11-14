14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Пермяки создали детектор QR-кода для опасных производств

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Свердловской области на производственную площадку Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, пнтз, металлургия, металлургический завод, первоуральский новотрубный завод, производство
Благодаря технологии сотрудника можно будет распознать даже в полной экипировке Фото:
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Национальные проекты

Пермская IT-компания «ВИПАКС» разработала детектор QR-кодов для военных и химических производств. Благодаря технологии сотрудника можно будет распознать даже если он будет в полной экипировке, что позволит предотвратить различные угрозы, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Детектор, созданный пермской компанией, позволит промышленникам идентифицировать личность сотрудника, даже если он носит типовую форму, респиратор или очки», — сообщается на сайте. QR-код можно нанести на спецодежду или транспорт.

Такая технология позволяет предотвращать различные угрозы на производствах. К примеру, система сможет отследить сотрудника, который находится в запретной для него зоне без допуска. Как считают специалисты, такая разработка может быть актуальна не только для опасных предприятий, но и для контроля допуска людей в общественные места в условиях эпидемиологической ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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