Пермяки создали детектор QR-кода для опасных производств

Благодаря технологии сотрудника можно будет распознать даже в полной экипировке Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Пермская IT-компания «ВИПАКС» разработала детектор QR-кодов для военных и химических производств. Благодаря технологии сотрудника можно будет распознать даже если он будет в полной экипировке, что позволит предотвратить различные угрозы, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Детектор, созданный пермской компанией, позволит промышленникам идентифицировать личность сотрудника, даже если он носит типовую форму, респиратор или очки», — сообщается на сайте. QR-код можно нанести на спецодежду или транспорт.

Такая технология позволяет предотвращать различные угрозы на производствах. К примеру, система сможет отследить сотрудника, который находится в запретной для него зоне без допуска. Как считают специалисты, такая разработка может быть актуальна не только для опасных предприятий, но и для контроля допуска людей в общественные места в условиях эпидемиологической ситуации.