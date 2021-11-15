Блогеру не дали стать помощником лидера пермской КПРФ

Игорь Соловей рассчитывал стать помощником лидера пермских коммунистов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Блогер из Березников Игорь Соловей лишился возможности стать помощником депутата заксобрания Пермского края, лидера пермских коммунистов Ксении Айтаковой. Об этом Соловей рассказал URA.RU. Он пояснил, что ранее у него была договоренность с первым секретарем крайкома КПРФ, что он станет ее помощником «на зарплате».

«Я сказал [Айтаковой], что мне нужно быть „на зарплате“, то есть иметь официальный статус [помощника депутата], чтобы представлять интересы жителей в парламенте. Я не знаю, в чем причина отказа, но мне было предложено быть [помощником депутата] только на общественных началах», — заявил Соловей. Он также добавил, ему могли отказать в статусе помощника из-за отсутствия членства в КПРФ.

Айтакова в беседе с URA.RU опровергла информацию о том, что Соловью была обещана ставка помощника депутата. «Никаких разговоров о какой-то должности, ставке или чего-то еще никогда не было. Этому есть свидетели», — сказала глава пермских коммунистов.

Соловей участвовал в выборах в краевой парламент в качестве кандидата от КПРФ, но не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Во время избирательной кампании в СМИ появилась информация о том, что Соловей якобы страдает психическим расстройством. Однако сам он назвал публикации происками политических конкурентов.