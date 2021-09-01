Пермский коммунист обвинил конкурентов в грязном пиаре

Пермских единороссов обвинили в использовании черных пиар-технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Кандидат в депутаты заксобрания Пермского края от КПРФ Игорь Соловей обвинил политических конкурентов в использовании черного пиара против него. Соловей рассказал URA.RU, что связывает нападки в соцсетях со страхом оппонентов проиграть на выборах. В частности, про Соловья распространяют слух о его якобы психическом расстройстве, которое не позволило ему служить в армии.

«Партия „Единая Россия“ и их люди, которые баллотируются, не уверены в своей победе. Вот люди и бесятся. Ищут что-то, придумывают, раздувают, делают подлые ходы. Они не любят проигрывать, а они проигрывают какому-то блогеру, который всегда правду говорил. Если у меня что-то есть [психические расстройства], то вы же власть, можете найти комиссию, предъявить мне что-то, а они пытаются просто вывести меня на какой-то скандал. У нас все бывшие мэры Березников не служили, им предъявите. Эта чернуха вся меня только веселит и бодрит», — рассказал URA.RU Соловей. Он уточнил, что свидетельством его нормального состояния психического здоровья является как минимум то, что у него есть разрешение на хранение оружия.

Пермский telegram-канал «СлуховойАнализатор» распространил информацию о том, что Соловья в 1986 году признали негодным к строевой службе. «Речь идет о лицах с различными формами психопатий и лиц с патологическими развитиями (паранойяльное, сутяжно-паранойяльное, обсессивно-фобическое и др.), а также инфантильные личности со склонностью к выраженным и стойким патологическим реакциям. Таким образом, в армию Игорь Соловей не попал либо из-за стойких психических отклонений, либо из-за их умелой симуляции», — уточняет автор канала.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили, что не имеют никакого отношения к распространению подобных материалов. Со стороны Соловья комментарий URA.RU стал первой публичной реакцией кандидата на подобные публикации.

Выборы в заксобрание Пермского края состоятся 17—19 сентября 2021 года. На мандаты претендуют кандидаты от КПРФ, «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Новых людей», «Зеленой альтернативы», «Родины», «Партии пенсионеров» и «Коммунистов России».