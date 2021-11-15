В Кургане нашли главный плюс от включения Шумкова в Госсовет

Политолог считает, что у Вадима Шумкова появится больше возможностей решать проблемные вопросы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Включение губернатора Курганской области Вадима Шумкова в состав Государственного совета РФ произошло в рамках ротации и не имеет политической подоплеки, считает политолог Сергей Ширяев. Однако сейчас у главы региона появится больше шансов решить проблемные для региона вопросы.

«Это вызвано ротацией. Одни губернаторы там находятся какое-то время, потом их меняют на других. Но с другой стороны, нахождение в Госсовете — это все-таки некий плюс для губернаторов, потому что там периодически заслушивают их доклады, строятся коммуникации между членами Госсовета. Есть возможность решать какие-то вопросы кулуарно или в ходе заседаний», — заявил Ширяев в разговоре с URA.RU.

По словам эксперта, ротация Госсовета проводится «с регулярной периодичностью». Поэтому для губернаторов она обычно ничего не означает в политическом плане. «Другой вопрос, вхождение в Госсовет как минимум говорит, что никаких движений с точки зрения отставки или назначения на другую должность пока не планируется. Зачем назначать членом Госсовета человека, которого собираешься отправить в отставку?» — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Шумков вошел в обновленный состав Госсовета. Также в этот орган включили полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В начале 2020 года Шумкова уже включали в состав Госсовета. Тогда политологи также заявляли, что эта должность, как правило, не дает региону каких-то прямых дивидендов. Экс-глава Курганской области Алексей Кокорин также входил в состав Госсовета с ноября 2016 года по май 2017 года.