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26 мая 2017
Главные новости 
17:37  26 мая 2017 0

Кокорина вычеркнули из президиума Госсовета. Его место занял другой уральский губернатор

Алексей Кокорин интервью, кокорин алексей
Глава Зауралья провел в Госсовете полгодаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе ротации состава президиума Государственного совета РФ заменил представителя уральских регионов. Место губернатора Курганской области Алексея Кокорина заняла глава ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Кроме нее в новый состав попали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Распоряжение президента РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в прежний состав президиума, утвержденного в ноябре 2016 года, помимо Алексея Кокорина входили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Псковской области Андрей Турчак, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как писало «URA.RU» ранее, на заседании Госсовета в начале мая Владимир Путин поручил губернаторам взять персональную ответственность за расселение жителей аварийных домов.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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