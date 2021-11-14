Губернатор Шумков вошел в состав Госсовета

Вадим Шумков вошел в состав Госсовета РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В состав президиума Государственного совета РФ вошел губернатор Курганской области Вадим Шумков. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.

«Внести в состав президиума Госсовета РФ… … следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц: … губернатор Курганской области Шумков В.М.», — говорится в документе.

Также в Госсовет вошли — полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Всего в списке указа 10 вошедших в Госсовет глав регионов. При этом 10 человек, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор.

URA.RU ранее писало, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин провел ротацию состава президиума Госсовета. В новый вариант списка тогда лишь один уральский глава региона — губернатор Вадим Шумков.