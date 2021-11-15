Путин определился с новым составом президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета РФ.
«Включить в состав президиума следующих лиц: Дмитрия Артюхова (губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа), Владимира Якушева (полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе), Вадима Шумкова (губернатора Курганской области)», — говорится в документе. Всего в Госсовет включили 11 человек.
Также туда вошли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов и другие. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Саткинского района (Челябинская область) Александр Глазков покинули Госсовет. Кроме них из состава членов президиума исключены еще 8 человек.
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