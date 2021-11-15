Путин определился с новым составом президиума Госсовета

Всего Владимир Путин включил в Госсовет 11 человек и исключил 10 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета РФ. Документ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

«Включить в состав президиума следующих лиц: Дмитрия Артюхова (губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа), Владимира Якушева (полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе), Вадима Шумкова (губернатора Курганской области)», — говорится в документе. Всего в Госсовет включили 11 человек.

Также туда вошли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов и другие. При этом губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Саткинского района (Челябинская область) Александр Глазков покинули Госсовет. Кроме них из состава членов президиума исключены еще 8 человек.

Согласно второму документу , опубликованному на официальном портале правовых актов, в состав Госсовета также включен мэр Тюмени Руслан Кухарук. Кроме него Владимир Путин включил туда еще 11 человек.