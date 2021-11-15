Кремль вступился за Лукашенко в конфликте Польши и Беларуси

Западу не стоит возлагать вину за миграционный кризис на границе Польше на главу Беларуси Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа намерено абстрагировалась от своих идеалов гуманизма, несмотря на то что в других ситуациях соглашалась принимать беженцев.
«Ситуацию, которая складывается на границе [Польши и Беларуси], создает не Лукашенко. Пользуясь безвизовым режимом, [в Беларусь] прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, но их не пускают. В других случаях мигрантов принимали. Возлагать вину на Лукашенко — неверно», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Представитель президента РФ также напомнил, что Россия не причастна к миграционному кризису у границы Польши. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в намерении скрыть за ситуацией с беженцами свои действия у границы с Украиной.
Песков также отметил, что Европа намерено решила не вспоминать об идеалах гуманизма в случае с беженцами у границы Польши и Беларуси. Он напомнил, что ранее Запад активно принимал беженцев, но теперь решил оставить их на границе в условиях плохой погоды.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа пытается перенести свои проблемы «с больной головы на здоровую», когда обвиняет Москву в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. По его словам, эта проблема вызвана действиями Запада. Путин подчеркнул, что Россия готова помочь в разрешении миграционного кризиса.
Ранее группа беженцев попыталась проникнуть в Польшу через границу с Беларусью, чтобы затем попасть в Евросоюз. Тех, кому удалось перейти границу, задержали.
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