В Минздраве выпустили бумажный сертификат о прививке от COVID-19

В России появятся бумажные сертификаты о вакцинировании от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ (Минздрав) утвердили новую справку о проведенных профилактических прививках против коронавирусной инфекции или наличии противопоказаний к вакцинации. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации 15 ноября.

«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — написано в документе. Также, по информации ведомства, QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса или о перенесенном заболевании, переоформлению не подлежат и будут действовать до окончания срока.

Согласно приказу главы Минздрава Михаила Мурашко, такую справку будут выдавать по устному запросу непосредственно после вакцинации или установления медицинских противопоказаний. Кроме того, человек сможет обратиться за справкой в медицинскую организацию в любое другое время после вакцинации или ревакцинации, либо после подтверждения наличия противопоказаний к прививке.

По мнению вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, сертификат о вакцинации от коронавируса должен быть у каждого. Он должен стать таким же обязательным документом, как паспорт.