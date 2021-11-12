Голикова: сертификат вакцинации в РФ нужно приравнять к паспорту

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова отметила рекорды по показателям вакцинации в регионах России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сертификат вакцинации должен быть таким же важным документом для россиян, как паспорт. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», — цитирует Голикову ТАСС. Она также отметила, что показатели вакцинации в регионах бьют рекорды каждый день, но призвала не расслабляться, так как коллективного иммунитета Россия еще не достигла.

Ранее Голикова говорила, что коллективный иммунитет к COVID в России должен составлять 90-95%. По ее словам, только тогда борьба с COVID будет эффективной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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