15 ноября 2021

МТС продаст все свои сотовые вышки

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Париж Нагайбакского района. Челябинская область, эйфелева башня, копия, село париж, сотовая вышка
Претендентами на покупку сотовых вышек оказались независимые структуры Фото:

Компания МТС планирует продать свои вышки. Об этом рассказал президент компании Вячеслав Николаев.

«Сейчас идет процесс выделения башен в отдельную компанию, после чего возможна продажа», — поделился с «Известиями» владелец компании МТС. Причиной он назвал смену приоритетов.

По некоторой информации, на актив есть два основных претендента — Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. Компания МТС заявила о намерении провести аукцион среди покупателей до конца года. Башенный бизнес может быть оценен в 90-100 миллиардов рублей.

Согласно исследованию IT-маркетплейса Market.CNews, лидером рейтинга IP-телефонии и виртуальной АТС 2021 признано решение Mango Office. Второе место в рейтинге заняла компания МегаФон. На третьем месте оказался МТС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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