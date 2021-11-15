В Перми раскрыли сумму штрафов для ковид-нарушителей

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверки пермских компаний Фото: Илья Московец © URA.RU

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В управлении Роспотребнадзора по Пермскому рассказали об итогах проверок предприятий на предмет соблюдения антиковидных правил. С марта 2020 года нарушителей оштрафовали почти на 100 млн рублей.

«Всего с марта 2020 года управлением в рамках контроля выполнения противоэпидемических мероприятий проверено более 26 тысяч объектов, по фактам нарушений судами назначено штрафов на сумму 99,8 млн рублей. Деятельность 197 объектов приостановлена», — говорится на сайте ведомства.

Только с 28 октября по 11 ноября этого года в Пермском крае нарушения выявлены в 103 компаниях общественного питания, транспорта, фитнеса, образования, торговли, гостиничных услуг. Среди самых распространенных — отсутствие у персонала защитных масок и устройств для обеззараживания воздуха. Также в помещениях не проводятся ежедневная дезинфекция и влажная уборка.