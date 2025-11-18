Пермяки за час раскупили билеты на открытие фестиваля Курентзиса «Дягилев+»
Концерты Теодора Курентзиса всегда проходят при аншлаге
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Билеты на открытие музыкального фестиваля «Дягилев+», который проводит в Перми Теодор Курентзис, закончились через час после старта продаж. Но самыми дорогими оказались места на концерты маэстро и его оркестра musicAeterna — цена варьировалась от 3 000 до 15 000 рублей. На них еще можно попасть.
«MusicAeterna под управлением Курентзиса даст два концерта. Музыканты представят новую программу „Кольцо без слов“. На концерты в Большом зале филармонии цена билетов доходит до 15 000 рублей, но к 15 часам только самые дорогие и остались. Еще можно купить места за 11-15 тысяч», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Откроет «Дягилев+» выступление квартета имени Давида Ойстраха, который исполнит Первый и Десятый квартеты, а также Фортепианный квинтет Дмитрия Шостаковича. На это шоу билетов больше нет. Из-за особенностей сервиса онлайн-продаж несколько билетов еще могут вернуться в продажу, напоминают организаторы.
Проект «Дягилев+», который является своеобразным послесловием к Дягилевскому фестивалю под руководством Теодора Курентзиса, пройдет в Перми 14-16 декабря. «Дягилев+» проводится с 2020 года.
