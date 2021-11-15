В Челябинске ФСБ задержала технически продвинутых преступников

Один из задержанных совершал кражи с помощью сканера сигнализаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Незаконный оборот специальных технических средств пресекли сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. За решетку отправили двух жителей региона, решивших заработать с помощью запрещенной техники, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В феврале 2020 года челябинец приобрел код-граббер и использовал его при кражах имущества из автомобилей граждан региона. В августе 2021 года его на год и восемь месяцев отправили в колонию строгого режима за кражи. Теперь правосудие настигло его за незаконное использование технического прибора. Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии строгого режима», — пояснили URA.RU в челябинском УФСБ.

Более легким наказанием отделался житель Златоуста, сбывший замаскированную под детскую игрушку миниатюрную видеокамеру. Златоустовский городской суд приговорил его к штрафу.

Уголовные дела были расследованы управлением СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ.