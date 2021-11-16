ФСБ поймала банду, которая везла в Россию нелегалов

Мигранты пользовались услугами преступников, чтобы задержаться в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ России совместно с МВД и еще рядом силовых структур пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Они делали это, в том числе, через ЗАГСы. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Злоумышленники создали межрегиональную группу, которая действовала в нескольких федеральных округах. Криминальный бизнес заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства», — говорится в сообщении на сайте МВД. По данным министерства, преступники за деньги подделывали документы для мигрантов.

Кроме того, банда занималась помощью мигрантам в организации фиктивных браков и помогала им устанавливать отцовство над детьми, имеющими гражданство России. Члены группы, в числе прочего, искали россиян, готовых за деньги заниматься пособничеством в этой деятельности. Им, по данным МВД, платили до 50 тысяч рублей.