Челябинские молодожены погибли после того, как расписались

После ЗАГСа пара ехала к родителям в Сатку праздновать свадьбу Фото: МВД Медиа

Молодожены погибли в ДТП на трассе М-5 после того, как расписались в Челябинске. Об этом рассказала мать погибшего жениха.

«Дмитрий и София зарегистрировали брак в загсе Советского района Челябинска и ехали в поселок Межевой (Сатка) к родителям невесты праздновать свадьбу. Сын был за рулем „Лады“, его супруга сидела рядом, а на заднем сидении были тетя и дядя жениха вместе с 20-летней дочерью, которая единственная выжила в аварии и сейчас находится в больнице», — цитирует женщину портал 74.ру.

По словам женщины, ее 26-летний сын Дмитрий с 18 лет жил в Челябинске. Мужчина оканчивал аспирантуру Южно-Уральского государственного университета (ЮурГУ). Два месяца он назад сделал предложение своей девушке.

«У них вся история любви завязана на цифре 13. Они познакомились 13-го числа, 13 августа он ей сделал предложение. А 13 ноября они расписались, и мы ждали их с 13 розами», — рассказывает женщина.

Трагедия произошла 13 ноября на трассе М-5. В Саткинском районе 36-летняя жительница Бакала за рулем Mitsubishi Lancer пошла на обгон, но машину занесло. Mitsubishi Lancer на огромной скорости влетел в едущую по встречной полосе «Ладу-Калину». Погибли оба водителя и четверо пассажиров.

Родственники погибших хоронят молодоженов 16 ноября. Похороны состоятся в Сатке.