15 ноября 2021

В Челябинске продают однокомнатную квартиру вместе с крышей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка летних веранд. Екатеринбург, крыша, вид города, кафе на крыше, накурилы
Покупателям предлагают сделать мангальную зону на крыше дома (фото из архива) Фото:

Квартиру-студию в центре Челябинска выставили на продажу вместе с крышей. За студию площадью 145 квадратных метров и собственный мангал на крыше продавец просит 8 миллионов рублей, следует из объявления на сайте Avito.

«Чтобы оценить эту квартиру, нужно забыть все то, что вы представляете, когда слышите: „студия“ и „мансарда“. Эта студия расположенная на последнем этаже 16- этажного дома, и кроме этой квартиры на этаже нет других квартир. Зато есть крыша, которую сможете использовать только вы. Собственный мангал — запросто! Для владельца этой студии предусмотрен собственный лифт», — говорится в тексте.

По словам продавца, в квартире выполнен качественный ремонт, остается вся мебель и техника. Оборудована собственная сауна и душевая с парогенератором. Панорамные окна выходят на Южно-Уральский государственный университет, парк и центр города.

Продавец уверяет, что на последнем этаже больше нет квартир
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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