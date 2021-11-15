Покупателям предлагают сделать мангальную зону на крыше дома (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Квартиру-студию в центре Челябинска выставили на продажу вместе с крышей. За студию площадью 145 квадратных метров и собственный мангал на крыше продавец просит 8 миллионов рублей, следует из объявления на сайте Avito.

«Чтобы оценить эту квартиру, нужно забыть все то, что вы представляете, когда слышите: „студия“ и „мансарда“. Эта студия расположенная на последнем этаже 16- этажного дома, и кроме этой квартиры на этаже нет других квартир. Зато есть крыша, которую сможете использовать только вы. Собственный мангал — запросто! Для владельца этой студии предусмотрен собственный лифт», — говорится в тексте.

По словам продавца, в квартире выполнен качественный ремонт, остается вся мебель и техника. Оборудована собственная сауна и душевая с парогенератором. Панорамные окна выходят на Южно-Уральский государственный университет, парк и центр города.

Продавец уверяет, что на последнем этаже больше нет квартир Фото: скрин с сайта Avito