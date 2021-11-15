15 ноября 2021
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12 ноября 2021

В ЯНАО торговку наркотиками отказались брать под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Жительница Тарко-Сале ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотиков Фото:

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) с поличным была задержана местная жительница, распространявшая наркотики. Как сообщила пресс-служба окружного УМВД, несмотря на крупную партию изъятой «синтетики», суд не стал арестовывать женщину, ограничившись подпиской о невыезде.

«Установлено, что 22-летняя подозреваемая незаконно приобрела наркотические вещества и расфасовала. Она хотела сбыть их наркозависимым лицам, проживающим на территории Тарко-Сале, с целью незаконного обогащения. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении УМВД ЯНАО.

Силовиками было изъято два вида наркотиков из тайников и квартиры подозреваемой, массой более 130 граммов. Жительница Тарко-Сале ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотических средств и признала свою вину по этому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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