В ЯНАО торговку наркотиками отказались брать под стражу

Жительница Тарко-Сале ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Тарко-Сале (ЯНАО) с поличным была задержана местная жительница, распространявшая наркотики. Как сообщила пресс-служба окружного УМВД, несмотря на крупную партию изъятой «синтетики», суд не стал арестовывать женщину, ограничившись подпиской о невыезде.

«Установлено, что 22-летняя подозреваемая незаконно приобрела наркотические вещества и расфасовала. Она хотела сбыть их наркозависимым лицам, проживающим на территории Тарко-Сале, с целью незаконного обогащения. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении УМВД ЯНАО.

Силовиками было изъято два вида наркотиков из тайников и квартиры подозреваемой, массой более 130 граммов. Жительница Тарко-Сале ранее привлекалась к ответственности за употребление наркотических средств и признала свою вину по этому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.