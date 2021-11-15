Без QR-кода нельзя будет купить продукты в крупных гипермаркетах, и даже постричься в салоне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 3 декабря в Тюменской области расширится список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Без прививки тюменцев не пустят в кафе, салоны красоты, аквапарк и еще ряд объектов.

«С 3 декабря в Тюменской области расширяется список мест, при посещении которых гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъявить QR-код, медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность. Соответствующие изменения в постановление правительства внес губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты:

рестораны, кафе, бары;

крупные рынки, гипермаркеты, торговые центры;

ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;

боулинги, батутные центры;

букмекерские конторы и тотализаторы;

салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;

аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;

базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.