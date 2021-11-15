15 ноября 2021

Куда в Тюмени не пустят без QR-кода с 3 декабря. Новый расширенный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , QR, проверка qr-кода, вход в торговый центр
Без QR-кода нельзя будет купить продукты в крупных гипермаркетах, и даже постричься в салоне Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 3 декабря в Тюменской области расширится список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Без прививки тюменцев не пустят в кафе, салоны красоты, аквапарк и еще ряд объектов.

«С 3 декабря в Тюменской области расширяется список мест, при посещении которых гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъявить QR-код, медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность. Соответствующие изменения в постановление правительства внес губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты:

  • рестораны, кафе, бары;
  • крупные рынки, гипермаркеты, торговые центры;
  • ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
  • боулинги, батутные центры;
  • букмекерские конторы и тотализаторы;
  • салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
  • аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
  • базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.

Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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