С 3 декабря в Тюменской области расширится список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Без прививки тюменцев не пустят в кафе, салоны красоты, аквапарк и еще ряд объектов.
«С 3 декабря в Тюменской области расширяется список мест, при посещении которых гражданам, достигшим 18 лет, необходимо предъявить QR-код, медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность. Соответствующие изменения в постановление правительства внес губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.
Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты:
- рестораны, кафе, бары;
- крупные рынки, гипермаркеты, торговые центры;
- ночные клубы, дискотеки, караоке, кальянные;
- боулинги, батутные центры;
- букмекерские конторы и тотализаторы;
- салоны красоты, солярии, массажные салоны, парикмахерские;
- аквапарки, СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, термальные источники;
- базы отдыха и турбазы, пансионаты, дома отдыха.
Исключение власти сделали только для государственных и муниципальных бань. Также работать по старой схеме смогут точки общепита в гостиницах, на вокзалах и в аэропортах, а также кафе вдоль федеральных трасс.
Подписывайтесь на URA.RU в