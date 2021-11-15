В Шадринске назревает новый скандал с премиями мэру

Шадринские общественники хотят решать достоин ли мэр города премии Фото: Анна Майорова © URA.RU

На обсуждение Шадринской городской думы (Курганская область) внесен проект положения об определении размера и условий оплаты труда главы города Шадринска, в том числе премий. Общественники считают проект «сырым» и просят депутатов направить его на доработку, чтобы мэр не мог получать премии за некачественную работу.

«Члены общественной палаты Шадринска хотят возразить против проекта в предложенной думе редакции. Согласно проекту, мэр сможет получить премию в 30% от суммы межбюджетного трансферта при недостижении максимальных значений по трем показателям эффективности деятельность. Но если он выполнил работы некачественно по трем показателям, за что же премия?» — отмечает член общественной палаты Шадринска Александр Андрюков.

По словам Андрюкова, общественники предлагают дополнить законопроект пунктом, по которому качество выполнения показателей эффективности работы мэра Шадринска будет оценивать не только гордума, но и общественная палата. Кроме того, они просят точно прописать в проекте условия премирования мэра и размеры премии. Законопроект будут обсуждать 16 ноября на заседании гордумы Шадринска. Если он будет утвержден депутатами, общественники планируют это решение обжаловать.

Ранее URA.RU писало, что мэр Шадринска Антон Мокан получил 400 тысяч рублей премии. В пресс-службе Шадринской мэрии заявили агентству, что поощрение выплачивается в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области Вадима Шумкова за счет областного бюджета, но Мокан планирует направить часть средств на благотворительность. После скандала с премией, всем чиновникам администрации города Шадринска выписали премии за успехи в работе команды.