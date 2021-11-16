Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В генпрокуратуре предлагают выдавать участникам долевого строительства индексируемые сертификаты Фото:

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью выдачи жилищных сертификатов, в которых номинальная стоимость будет индексироваться. Об этом сообщил сам Краснов.

«Защита граждан осложнена длительностью процедур строительства и ростом цен на материалы. Выдача сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью обманутым дольщикам могла бы стать решением проблемы», — сообщил Краснов. Его слова приводит РИА «Новости».

Свою инициативу генпрокурор направил в адрес правительства России. Краснов заявил, что в 2021 году принятые властями и прокуратурой меры обеспечили решение по 387 проблемным объектам, в своих правах были восстановлены около 35 тысяч дольщиков.

Ранее URA.RU сообщало, что уральских дольщиков заселили в разваливающийся дом без воды, тепла и света. Дольщики винят рабочих, которым застройщик не выплатил зарплату.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...