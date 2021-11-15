Мэр Екатеринбурга обвинил зама в саботаже из-за подготовки к зиме

С началом снегопадов жители снова жалуются в соцсетях на качество уборки улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказал претензии к своему заместителю по благоустройству Алексею Бубнову из-за промедлений в закупке техники для уборки города от снега. Об этом URA.RU сообщили источники в горадминистрации. По данным агентства, ситуацию разбирали на совещании 12 ноября.

Уборка города от снега — главная проблема, с которой Орлов столкнулся на старте своей работы в должности мэра. В январе 2021-го он объяснял, что одна из причин — большой, на уровне 70%, износ машин, которыми пользуются дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ). Весной Орлов дал поручение закупить новые. Куратором назначили вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова. «К началу сезона ни в один из районов новые машины не поступили», — поделился один из источников.

В конце октября-начале ноября проблема актуализировалась: в соцсетях жители снова жалуются на неубранные дороги. «В пятницу [12 ноября] Орлов задал вопрос, где новые машины. И обвинил Бубнова в саботаже», — добавил инсайдер. Другой собеседник в мэрии подтвердил, что такой разговор имел место. При этом третий источник в администрации подчеркнул, что, во-первых, поручения закупить новую технику именно к началу зимы не было, а во-вторых, Бубнов якобы сразу дал пояснение и Орлов его принял.

«Все идет своим чередом. Перед торгами было проведено много подготовительной работы. На данный момент торги объявлены, идет сбор заявок. Первый контракт будет заключен в декабре, а первая техника появится сразу после Нового года, а то и в декабре — в зависимости от того, как скоро доберется до города», — сказал URA.RU сам Бубнов. Он уточнил, что речь идет о 79 единицах. В первую очередь в город придет зимняя техника, а позднее — летняя. Ее будут собирать около трех месяцев, поэтому срок поставки растянут до марта-апреля.