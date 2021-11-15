Текслер расширил список челябинцев, рассчитывающих на льготы

Губернатор меняет статус челябинских многодетных семей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе появятся новые меры поддержки рождаемости и узким социальным группам. Так, льготы для многодетных семей можно будет получать дольше. На это он поручил заложить средства в бюджете. Об этом 16 декабря глава региона заявил в своем Instagram.

«Сейчас, например, разрабатываем новые областные меры поддержки рождаемости. Будем помогать и более узким социальным группам. Раньше на это средств не хватало», — сообщил Текслер.

Также губернатор анонсировал смену статуса многодетных семей. Теперь таковой считает семья, где есть учащиеся дети до 23 лет. Раньше было до 18 лет.

Семьи, где есть дети с диагнозом «фенилкетонурия», ежемесячно будут получать выплату на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Детей больных сахарным диабетом 1-го типа регион обеспечит системой флеш-мониторирования глюкозы.

Губернатор пообещал, что около 1000 детей-сирот получат собственное жилье. Для области это будет беспрецедентный шаг. Дети-сироты, которые пока не получили собственные квартиры, будут получать денежную компенсацию на аренду жилья.