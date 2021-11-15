15 ноября 2021

Курганский полицейский выстрелил в пьяного дебошира

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
Участковый применил табельное оружие, защищаясь от мужчины с ножом Фото:

Участковый уполномоченный из Кетовского района Курганской области был вынужден применить табельное оружие против пьяного дебошира, напавшего на полицейского. Скандалист доставлен в больницу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудник полиции приехал по вызову женщины, которая сообщила о побоях от своего сожителя. У нее дома участковый застал мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения, в руках которого был нож. Полицейский потребовал бросить нож, но мужчина отказался это выполнять и напал на сотрудника.

«Участковый произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило гражданина. Для пресечения противоправных действий злоумышленника и его задержания, в соответствии с законом „О полиции“, сотрудник полиции был вынужден применить в отношении нападавшего табельное оружие», — сообщают в пресс-службе УМВД.

После этого участковый оказал раненому первую помощь и доставил его в больницу. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 45-летнему жителю Кетовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — уточняют в региональном следственном управлении СК. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Помимо этого проводится проверка по факту нанесения побоев женщине, вызвавшей полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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