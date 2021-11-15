Несколько сотен метров ребенку пришлось идти пешком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автобуса по маршруту №150 из Березовского в Екатеринбург высадил 12-летнего ребенка и не довез его до конечной остановки. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Валентина Семенова. Она уточнила, что ситуация произошла 15 ноября.

«Сын позвонил сказал, что поехал на тренировку. На конечной остановке возле Театра Драмы его ждала бабушка. Но водитель остановил автобус на перекрестке 8 Марта — Ленина, сказал ребенку: „Автобус дальше не едет“. Сын, конечно, спорить не стал, вышел из автобуса, хотя формально в том месте вообще остановки нет», — рассказала мама мальчика.

Она уточнила, что раньше автобус всегда останавливался в районе этого перекрестка. Но потом останавливаться там запретили и продлили маршрут №150 до остановки «Драмтеатр». «Ребенок спешил на тренировку в спортивный центр на Шаумяна. Такси до Шаумяна из Березовского вызывать дорого, поэтом он едет, до Драмтеатра и оттуда бабушка вызывает ему такси. Мало того, что высадили на проезжей части, так еще и не довезли до конечной!» — возмущается горожанка.

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что пассажирские перевозки по маршруту осуществляет предприятие «Крона-М» и с перевозчиком проведена работа. «Был установлен автобус и водитель, допустивший отклонение от маршрута. По результатам проверки перевозчиком к водителю будут применены меры дисциплинарного воздействия. Диспетчерская служба перевозчика и Управление возьмет на контроль вопрос соблюдения схемы маршрута», — сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в диспетчерской службе предприятия URA.RU уверяли, что 15 ноября все их автобусы ездили в строгом соответствии с утвержденным маршрутом.

Жители Березовского не первый раз высказывают недовольство качеством пассажирских перевозок «Крона-М». Березовчане сообщали, что с недавнего времени автобус компании «Крона-М» маршрута №148 в утренние часы стал ездить в три раза реже.