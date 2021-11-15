15 ноября 2021

В Перми на пешеходном переходе машина насмерть сбила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходный переход не всегда может быть безопасен Фото:

В Перми пятиклассник погиб под колесами автомобиля, переходя дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария случилась в Кировском районе города, рассказали в полиции.

«По ул. М. Рыбалко, со стороны ул. Федосеева в направлении ул. Ласьвинская, двигался автомобиль „Тойота Королла“, под управлением 60-летней женщины, которая в районе дома № 20 по ул. Ласьвинская допустила наезд на пешехода. По предварительной информации, пятиклассник перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

За последние два дня это уже третья авария на пешеходных переходах. В двух других пострадал ребенок и погибла пожилая женщина. С начала года в Перми 18 пешеходов погибли под колесами машин, 5 из них — несовершеннолетние.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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