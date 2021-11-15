15 ноября 2021

В Челябинске закрыли пункт вакцинации в подвале ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ТРК «Космос» передали другому арендатору (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жителей Челябинска больше не станут прививать от коронавируса в подвале торгово-развлекательного комплекса «Космос». Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Пункт вакцинации в ТРК „Космос“ закрыт не потому, что не соответствовал санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь это помещение передано в аренду другой организации. Там вопросы по этому пункту вакцинации ранее звучали, но все замечания были устранены», — заявил Семенов.

В минувшие выходные жители Челябинска остались недовольны вакцинацией в подвале торгово-развлекательного комплекса. Люди возмущались, что организаторы выделили для прививок помещение с канализационными трубами. По их словам, использованные шприцы медики бросали прямо на пол.

Министр здравоохранения на брифинге также отметил, что мегавакцинальный пункт в Челябинске продолжит работу и после 21 ноября. Он переместится из ДС «Юность», но сейчас решается вопрос, куда именно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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