В Челябинске закрыли пункт вакцинации в подвале ТРК

Здание ТРК «Космос» передали другому арендатору (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Челябинска больше не станут прививать от коронавируса в подвале торгово-развлекательного комплекса «Космос». Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Пункт вакцинации в ТРК „Космос“ закрыт не потому, что не соответствовал санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь это помещение передано в аренду другой организации. Там вопросы по этому пункту вакцинации ранее звучали, но все замечания были устранены», — заявил Семенов.

В минувшие выходные жители Челябинска остались недовольны вакцинацией в подвале торгово-развлекательного комплекса. Люди возмущались, что организаторы выделили для прививок помещение с канализационными трубами. По их словам, использованные шприцы медики бросали прямо на пол.

Министр здравоохранения на брифинге также отметил, что мегавакцинальный пункт в Челябинске продолжит работу и после 21 ноября. Он переместится из ДС «Юность», но сейчас решается вопрос, куда именно.