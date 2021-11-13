13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Челябинске вакцинацию от коронавируса устроили в подвале ТЦ

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Виды города и жанр. Пермь, вакцина, пункт вакцинации, ковид 19
Челябинцы рассказывают, что раздеваться приходится у всех на виду Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске вакцинацию от коронавируса организовали в подвале торгово-развлекательного комплекса «Космос». Россиян возмутили условия прививания, использованные шприцы, по их словам, медики бросали прямо на пол.

«Голые стены и пол, на стенах батареи и прям видны канализационные трубы. И это называется мегаполис, 21 век. Люди снимают куртки, заходят за ширму, которая мало что закрывает. А использованные шприцы бросаются прямо на пол за ширмой. Кто-то заходит, смотрит на все это и уходит. У меня лично это вызвало шок», — рассказала 74.RU одна из вакцинированных.

В ТРК объяснили, что они предоставили минздраву единственное вакантное помещение. «Это минус первый этаж, вакантное помещение, которое мы предоставили минздраву. Такое место выбрано для того, чтобы люди без QR-кода не взаимодействовали с привитыми посетителями комплекса», — уточнили там.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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