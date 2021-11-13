В Челябинске вакцинацию от коронавируса устроили в подвале ТЦ

Челябинцы рассказывают, что раздеваться приходится у всех на виду Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске вакцинацию от коронавируса организовали в подвале торгово-развлекательного комплекса «Космос». Россиян возмутили условия прививания, использованные шприцы, по их словам, медики бросали прямо на пол.

«Голые стены и пол, на стенах батареи и прям видны канализационные трубы. И это называется мегаполис, 21 век. Люди снимают куртки, заходят за ширму, которая мало что закрывает. А использованные шприцы бросаются прямо на пол за ширмой. Кто-то заходит, смотрит на все это и уходит. У меня лично это вызвало шок», — рассказала 74.RU одна из вакцинированных.

В ТРК объяснили, что они предоставили минздраву единственное вакантное помещение. «Это минус первый этаж, вакантное помещение, которое мы предоставили минздраву. Такое место выбрано для того, чтобы люди без QR-кода не взаимодействовали с привитыми посетителями комплекса», — уточнили там.