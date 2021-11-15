В ЯНАО начали ликвидировать брошенные поселения

В поселке Полярный снесут 21 объект Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ЯНАО начнут сносить здания в нежилом поселке Полярный (ЯНАО). Как сообщает пресс-служба ямальского правительства, процесс ликвидации разделили на два этапа.

«В поселке Полярный будет ликвидирован урон, нанесенный природе в ходе жизнедеятельности. Населенный пункт расположен в районе 110 км железнодорожной линии „Чум-Лабытнанги“», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о ликвидации поселка было принято еще в марте 2021 года.

На территории поселка находятся объекты промышленного и бытового назначения, которые не используются. Власти решили ликвидировать их в два этапа, поскольку собственники более 20 объектов еще не установлены. В первом этапе снесут 21 здание, принадлежавшее муниципалитету.

Первый этап ликвидации планируют закончить в 2022 году. Срок выполнения второго этапа предварительно назначен на 2024 год. После сноса сооружений, земля под ними будет рекультивирована.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО поселения, в которых фактически не осталось жителей, будут сняты с баланса муниципалитетов и перестанут существовать. В большинстве своем эти поселения бывшие рыбопромысловые участки, оставшиеся с советских времен. Там никто не живет, нет электричества, воды, коммуникаций.