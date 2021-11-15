15 ноября 2021

В ЯНАО начали ликвидировать брошенные поселения

© Служба новостей «URA.RU»
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Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, жилой дом, деревня, изба, поселок, село, деревенский дом, хозяйство, частный сектор, хата
В поселке Полярный снесут 21 объект Фото:

Власти ЯНАО начнут сносить здания в нежилом поселке Полярный (ЯНАО). Как сообщает пресс-служба ямальского правительства, процесс ликвидации разделили на два этапа.

«В поселке Полярный будет ликвидирован урон, нанесенный природе в ходе жизнедеятельности. Населенный пункт расположен в районе 110 км железнодорожной линии „Чум-Лабытнанги“», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение о ликвидации поселка было принято еще в марте 2021 года.

На территории поселка находятся объекты промышленного и бытового назначения, которые не используются. Власти решили ликвидировать их в два этапа, поскольку собственники более 20 объектов еще не установлены. В первом этапе снесут 21 здание, принадлежавшее муниципалитету.

Первый этап ликвидации планируют закончить в 2022 году. Срок выполнения второго этапа предварительно назначен на 2024 год. После сноса сооружений, земля под ними будет рекультивирована.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО поселения, в которых фактически не осталось жителей, будут сняты с баланса муниципалитетов и перестанут существовать. В большинстве своем эти поселения бывшие рыбопромысловые участки, оставшиеся с советских времен. Там никто не живет, нет электричества, воды, коммуникаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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