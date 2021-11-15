15 ноября 2021

Чиновница поругалась с курганцем из-за антиковидных мер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Звериноголовском районе чиновница отказалась надеть маску во время приема посетителя Фото:

В управлении образования Звериноголовского района Курганской области произошел скандал. Исполняющая обязанности руководителя управления Камила Жимбаева отказалась надеть маску во время проведения личного приема. Посетителю она пригрозила полицией, а затем покинула кабинет.

«Я пришел 12 ноября на прием к Жимбаевой. Она была без маски. Я настойчиво попросил ее надеть маску, вместо этого она отказалась и вышла из кабинета, пригрозив мне полицией», — рассказал URA.RU автор видео общественник Андрей Шулятьев.

По словам Шулятьева, 16 ноября ситуация повторилась. Камила Жимбаева отказалась принять у Шулятьева запрос о предоставлении документов и выставила посетителя за дверь. Шулятьев обратился с заявлением в полицию для привлечения чиновницы к административной ответственности.

Оперативно получить комментарий у Камилы Жимбаевой не удалось. В районном управлении образования ответили, что Жимбаева ушла на совещание в администрацию района, когда оно закончится — не известно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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