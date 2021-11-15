15 ноября 2021

Источники назвали кандидатов в новый состав пермского избиркома

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Избирательная комиссия Пермского края. Проверка подписей, собранных кандидатами. Пермь
Руководящий состав крайизбиркома не претерпит изменений Фото:

Пермские политические партии определились с кандидатами, которые будут предложены в новый состав краевой избирательной комиссии. Своих представителей в избиркоме Прикамья намерены поменять «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, рассказали URA.RU источники в партиях.

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«От реготделения „Единой России“ будет предложена кандидатура Александра Кузнецова (сейчас — Алексей Копысов)», — пояснил URA.RU источник в партии. В ЛДПР намерены рекомендовать кандидатуру Александра Воронина (сейчас — Анастасия Зырянова).

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова сообщила агентству, что партия предложит в избирком Прикамья Николая Богатырева. Сейчас членом комиссии с правом решающего голоса от коммунистов является Андрей Творогов. От «СР-За правду» рекомендована кандидатура действующего члена комиссии Александра Репина, пояснила URA.RU лидер пермских справедливороссов Вероника Куликова.

Предполагается также, что в обновленный состав избиркома не войдет большая часть действующих членов, представляющих сейчас законодательную и исполнительную власти. «Подбор кандидатов от администрации губернатора и заксобрания Пермского края сейчас идет. Список будет обнародован на следующей неделе, но уже сейчас можно сказать, что действующий состав комиссии претерпит значительные изменения», — рассказал инсайдер.

URA.RU писало, что состав избиркома Прикамья обновится, как минимум, на треть. При этом руководящий состав комиссии, куда входят Игорь Вагин, Серей Пономарев, Татьяна Любарская, Антон Маклаев и Анна Юшкова изменений не претерпит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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