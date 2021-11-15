Директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС — Руслан Долженко поддержал выбор коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском институте государственной службы (РАНХиГС) разгорается скандал из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета (документ есть в распоряжении URA.RU). Кандидаты, предложенные директором, набрали наименьшее количество голосов. Сам директор Руслан Долженко заявляет, что никакого скандала нет. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к институту.

«Грандиозный скандал в Уральском филиале РАНХиГС. На выборах ученого совета делегаты прокатили всех кандидатов от ректора Долженко. Все эти кандидатуры не прошли в состав ученого совета, набрав минимальное количество голосов. Это бунт и вотум недоверия», — поделился источник. Кандидатурами от ректора были Денис Разумовский, Мария Ворошилова, Виктор Белимовый.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору Уральского института управления РАНХиГС Руслану Долженко. «Да, на конференции прошло тайное голосование в ученый совет. Предлагались самые разные кандидатуры. Все мнения были учтены в бюллетенях для голосования. Результаты отправлены в Москву. Я полностью поддерживаю выбор моих коллег. Состав ученого совета практически не изменился, никакого конфликта нет и быть не может. Мы будем стараться вместе во благо нашего института», — поделился он.

Ранее URA.RU писало, что студенты Уральского института государственной службы (РАНХиГС) недовольны вариантами «преображения» фасада учебного корпуса. Студенты собирают подписи против предложенных версий. Свои комментарии горожане оставили в паблике в социальной сети «ВКонтакте».