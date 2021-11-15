15 ноября 2021

Бюджет ЯНАО на следующий год будет дефицитным

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Объем расходы бюджета ЯНАО должен будет составить 272 млрд рублей Фото:

В ЯНАО дефицит бюджета на 2022 год составит 25 млрд рублей при доходах региона в 247 мдрд. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, дефицит в 2023 году составит 15 млрд, а в 2024 году четыре миллиарда рублей.

«Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2022 год. Объем доходов окружного бюджета 247 596 290 тыс. рублей, а объем расходов в 272 713 284 тыс. рублей. Дефицит окружного бюджета составит 25 116 994 тыс. рублей», — говорится в опубликованном документе.

Проект бюджета на следующий год и плановый период до 2024 года был сформирован в соответствии с социально-экономическим развитием региона. Планируется потратить 98% на программные расходы. Правительство ЯНАО собирается вложить деньги в социально значимые отрасли для повышения уровня жизни жителей региона. Также планируется привлечение инвестиций, которые будут потрачены на социальную сферу, инфраструктуру, транспорт и дорогу, строительство, а также на формирование «Бюджета развития».

Ранее URA.RU сообщало, что правительство увеличит расходы на здравоохранение и образование. Задачу сделать бюджет социально направленным дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который заявил, что распределение средств позволяют окружным властям сохранить объемы финансирования ключевых направлений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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