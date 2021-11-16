«Руспродсоюз»: цены на овощи достигнут пика перед Новым годом

Перед Новым годом лучше заранее закупиться овощами, если есть возможность сохранить их до праздника. В преддверие торжества цены на огурцы, помидоры и зелень достигнут пиковых значений. Об этом URA.RU сообщила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.
«Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года. В противном случае это бессмысленно», — сказала Ирина Нагайцева.
Она отметила, что период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень.« Ведь продукция нового урожая уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже», — объяснила собеседница агентства.
Также в «Руспродсоюзе» предупредили о подорожании куриных яиц. «Такой рост, как правило, минимальный и краткосрочный», — подчеркнула специалист.
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