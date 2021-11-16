16 ноября 2021

«Руспродсоюз»: цены на овощи достигнут пика перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., овощи, покупатель, помидоры, томаты
Тепличные и импортные овощи стоят дороже Фото:

Перед Новым годом лучше заранее закупиться овощами, если есть возможность сохранить их до праздника. В преддверие торжества цены на огурцы, помидоры и зелень достигнут пиковых значений. Об этом URA.RU сообщила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

«Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года. В противном случае это бессмысленно», — сказала Ирина Нагайцева.

Она отметила, что период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень.« Ведь продукция нового урожая уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже», — объяснила собеседница агентства.

Также в «Руспродсоюзе» предупредили о подорожании куриных яиц. «Такой рост, как правило, минимальный и краткосрочный», — подчеркнула специалист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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