Власти США планируют бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Администрация американского президента Джо Байдена может принять решение о бойкоте Олимпиады в Пекине. Такими данными делится издание The Washington Post.
«Администрация Байдена пытается занять промежуточную позицию. Дипломатический бойкот, особенно на односторонней основе, вряд ли улучшит поведение Пекина. По этой причине следует предпринять больше шагов, чтобы использовать Олимпийские игры как возможность оказать давление на Китай в области прав человека», — прокомментировал научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Мазза.
Ранее сенатор Митты Ромни также выступала за экономический и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае. Однако американских спортсменов все-таки стоит допустить к соревнованиям. В пример он привел неудачное решение США полностью бойкотировать Олимпийские игры в России 1980 году. По его мнению, это принесло Советскому Союзу пропагандистскую победу.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.
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